

أعلن البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بتخرج متدربيه المشاركين في برنامج «القيادة الاستراتيجية في عالم متغير» والذي عقد على مدى 6 أيام في الفترة من 11 إلى 16 مارس الماضي تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، وبالتعاون بين كلية هارفارد لإدارة الأعمال ومعهد الدراسات المصرفية بهدف تطوير القيادات التنفيذية.



هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2019، والتي تعقد بدعم من البنوك الكويتية المحلية وينظمها ويشرف على تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، العاملة في قطاعات مختلفة بصفة عامة وفي القطاع المالي والمصرفي بصفة خاصة.



وقد تخرج في هذا البرنامج من البنك الأهلي المتحد كل من فاتن التميمي رئيس إدارة الاتصال المؤسسي، ومشاري الخزام رئيس أول وحدة العقار والاستثمار بالبنك.



في هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يحرص دائما على اجتذاب أفضل العناصر من الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير كل سبل الدعم والتطوير المهني لهم من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب المعارف والخبرات والمهارات الأساسية اللازمة للارتقاء بمسيرتهم المهنية ليتمكنوا من القيام بدورهم في نهضة القطاع المصرفي الكويتي.



من جانبه، أفاد نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد بأن البنك لا يتوانى عن المشاركة في مثل هذه البرامج الرائدة التي تهدف إلى تطوير الكوادر، والقيادات التنفيذية وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة للاستثمار في الموارد البشرية والعمل على تحسين قدراتهم وإمكاناتهم.



وأشار إلى نجاح البنك المستمر في تبني شباب الخريجين وإعدادهم عاما بعد عام حتى يصبحوا من قادة القادرين على تولي المناصب القيادية العليا في البنك ليكونوا الركيزة الأساسية لمسيرة نجاح عمل هذا البنك العريق.