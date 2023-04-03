الرشود: «بيتك» رائد في مجال تمويل السيارات ويمتلك أكبر معرض للسيارات في المنطقة

جيانوي: السيارات الصينية تناسب جميع الاحتياجات والشرائح ومصنعة بتكنولوجيا متطورة

الخراز: المهرجان فرصة للتعرف على مختلف المزايا والحلول التمويلية تحت سقف واحد



دشن بيت التمويل الكويتي (بيتك) مهرجان السيارات الصينية بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي، وعدد من ملاك ومسؤولي وكالات السيارات الصينية بالكويت، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية في «بيتك».



ويقام المهرجان على مدار ثلاثة أشهر في أول معرض من نوعه متخصص بالسيارات الصينية تحت سقف واحد في معرض «بيتك» في الضجيج.



وخلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح المهرجان، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود عن اعتزاز «بيتك» بإطلاق هذا المهرجان الفريد من نوعه والذي سيساهم في إنعاش سوق السيارات في الكويت ويصب بمصلحة العملاء ووكالات السيارات في آن واحد، مؤكدا أن مثل هذه المعارض تسهل عملية الاختيار على العملاء من بين مختلف العلامات التجارية، مشيرا الى أن المهرجان سيكون بداية لسلسلة من المهرجانات التي تلبي طموحات العملاء فيما يتعلق بقطاع السيارات.



وقال الرشود: لقد جمعنا في هذا المعرض أكثر من 13 علامة تجارية، تضم أكثر من 147 نوعا مختلفا من السيارات لتلبي مختلف رغبات العملاء واحتياجاتهم وتناسب جميع الشرائح. وأشار إلى أن «بيتك» يطرح حلولا تمويلية غير مسبوقة بمزايا فريدة لأول مرة على هامش المهرجان.



وأشار الرشود إلى أن «بيتك» مساهم كبير في دعم سوق السيارات بشكل عام عبر خدماته التمويلية المتميزة ومعارضه المختلفة المنتشرة في أنحاء الكويت، منوها بريادة «بيتك» في مجال تمويل السيارات، وامتلاكه أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط وهو KFH Auto في منطقة الشويخ والذي يضم جل وكالات السيارات في الكويت، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من المركبات البرية والبحرية وغيرها.



تكنولوجيا متطورة بأسعار تنافسية



من جهته، أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي بجهود بيت التمويل الكويتي التي أثمرت هذا المهرجان والمعرض الفريد من نوعه والأكبر على مستوى السيارات والعلامات التجارية الصينية.



وأكد أن السيارات الصينية اكتسحت السوق الكويتي بشكل ملحوظ حيث انضمت 22 علامة تجارية صينية إلى السوق الكويتي خلال العام الماضي في مؤشر واضح على جودة الصناعة الصينية، وثقة المستخدم الكويتي بالصناعة الصينية.



ولفت إلى أن السيارات الصينية تتمتع بتكنولوجيا متطورة وصناعة عالية الجودة، كما أن أسعارها تنافسية، وهذا ما ميزها وجعلها بمصاف أكبر البلدان المصنعة للسيارات حيث احتلت السيارات الصينية المرتبة الثالثة مؤخرا في عدد المبيعات على مستوى الكويت.



حلول تمويلية حصرية



بدوره، أكد المدير التنفيذي لإدارة تمويل وتأجير السيارات في «بيتك» وائل الخراز أن هذا المهرجان الذي سيقام على مدار ثلاثة أشهر هو فرصة لعملاء «بيتك» وغير العملاء أيضا للتعرف على السيارات الصينية وأنواعها تحت سقف واحد.



وشدد الخراز على أن «بيتك» يقدم حلولا تمويلية حصرية وغير مسبوقة خلال هذا المهرجان لعملائه وزوار المعرض، بالإضافة إلى عروض مميزة مقدمة من وكالات السيارات المشاركة على مستوى قطاع السيارات والمركبات.