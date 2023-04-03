كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عال من النشاط في المجمع النووي



الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون إلى زيادة إنتاج وقود القنابل النووية.



وقالت منظمة «38 نورث»، المتمركزة في الولايات المتحدة والمعنية بمراقبة أنشطة كوريا الشمالية، إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 3 و17 مارس الماضي، تشير إلى أن بناء مفاعل بالمياه الخفيفة في موقع يونغبيون «أوشك على الانتهاء».



وأوضح تقرير المنظمة الفكرية أن الصور تكشف أنه بدأ تشييد مبنى ورصد تصريف مياه من نظام التبريد ما يشير إلى أن المفاعل يستعد «لتشغيله».



وقالت «38 نورث» إن «هذه التطورات تعكس على ما يبدو التوجيه الأخير لكيم جونغ أون لزيادة إنتاج المواد الانشطارية لتعزيز ترسانته النووية».



وما يعزز هذه المخاوف تأكيد بيونغ يانغ أنها لا تقول «كلاما أجوف» فيما يتعلق بقدراتها النووية، مضيفة أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تقومان بـ«سلوك خاطئ بتعريض نفسيهما لخطر جسيم»، وفقا لوسائل إعلام رسمية كورية شمالية.



وانتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بشدة التدريبات العسكرية المشتركة المستمرة للدولتين الحليفتين وخططهما لإجراء مناورات ضخمة بالذخيرة الحية في يونيو المقبل.