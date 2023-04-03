تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.



وقالت وكالة الانباء السعودية «واس»، إنه جرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير الموقع في بكين.



وكان وزير الخارجية الإيراني قال إنه سيجري مشاورات مع نظيره السعودي خلال يومين.



وقال عبداللهيان، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية: «نضع اللمسات الأخيرة بشأن موعد ومكان الاجتماع مع وزير الخارجية السعودي».



والأحد الماضي اتفق وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإماراتي على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.



كما جرى خلال اتصال هاتفي مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، وفق ما نقلته «واس».



وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.