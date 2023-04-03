تشهد وتيرة الغارات الإسرائيلية على سورية تصاعدا غير مسبوق في الأيام الأخيرة، حيث استهدفت غارات فجر أمس، أهدافا عسكرية سورية وايرانية غرب حمص سمع دويها في معظم أراضي المحافظة وفي لبنان المجاور.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها».

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، مؤكدا «إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية». ونقلت «رويترز» عن مصادر مخابراتية غربية أن الضربات استهدفت مجموعة من القواعد الجوية في المنطقة الواقعة بوسط البلاد حيث يتمركز جنود إيرانيون.



وقال مصدران من أجهزة مخابراتية غربية رفضا ذكر اسميهما لحساسية الأمر، إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية «تي 4» الكائنة غربي مدينة تدمر الأثرية ومطار الضبعة القريب من مدينة القصير بالقرب من حدود لبنان، وهي منطقة بها أعضاء من حزب الله المدعوم من إيران.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن وقوع خسائر بشرية ومادية، حيث جرى تدمير مخزن للأسلحة تابع لحزب الله اللبناني، في مطار الضبعة العسكري، كما ودمرت الضربات أيضا بطارية للدفاع الجوي في منطقة البحوث العلمية في ريف حمص الغربي، واستهدفت مركز البحوث العلمية في خربة التين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد مقتل عدد من عناصر الميليشيات الموالية لإيران كانوا موجودين في مركز البحوث، وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي نتيجة القصف الإسرائيلي. وهذه ثالث ضربة إسرائيلية بسورية خلال أربعة أيام بعد استهداف دمشق يومي الخميس والجمعة الماضيين.



في السياق، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بأن ضابطا ثانياً من الحرس الثوري توفي متأثرا بجراحه نتيجة القصف الذي استهدف دمشق فجر الجمعة.



وأفاد بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري «بوفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي» متأثرا بجروحه.