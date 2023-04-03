القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 8 ملايين و427 ألفا و624 مواطنا بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» ضمن «برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية»، من خلال 271 مركزا صحيا موزعة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير حتى 31 ديسمبر 2022.



تأتي جهود وزارة الصحة والسكان، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، من خلال تطبيق خطة استراتيجية تستهدف الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بأنواعها، خاصة الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي»، وخفض معدلات الإصابة به، تماشيا مع تحقيق رؤية «مصر 2030» وبما يتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبد الغفار، أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا بتطعيم عدد كبير من الفئات المستهدفة، والتي ضمت حديثي الولادة (الجرعة الصفرية) خلال أول 24 ساعة من الميلاد، حيث تم تطعيم مليونين و42 ألفا و535 طفلا، إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألفا و282 طفلا خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل.



وأضاف عبد الغفار أنه تم تطعيم 68 ألفا و946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألفا و317 مريض غسيل كلوي، وتطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس، فضلا عن تقديم التطعيمات ل 47 ألفا و700 من الفئات المستهدفة.



وتابع أنه تم تحصين 1136 طفلا من الأطفال حديثي الولادة لأمهات حاملات للفيروس باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين» والذي يلعب دورا أساسيا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال.



من جانبه، أوضح مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي د.عمرو قنديل، أن الوزارة تقدم خدمة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي «بي» لجميع الفئات المستهدفة بالمجان، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة بالتطعيم تشمل العاملين بمجال الرعاية الصحية، مرضى الغسيل الكلوي، مرضى زراعة الأعضاء، المخالطين للمصابين، طلاب المعاهد الصحية والتمريض، وعمال النظافة.