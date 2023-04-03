تبدأ في موسكو اليوم فعاليات الاجتماعي الرباعي لنواب وزراء خارجية كل من تركيا وسورية روسيا وإيران، والذي يهدف إلى تعزيز التقارب بين دمشق وأنقرة.

وقال أيمن سوسان رئيس الوفد السوري إلى مباحثات موسكو، إنه سيتم التركيز على إنهاء التواجد العسكري التركي في شمال سورية والذي كان نقطة الخلاف الأساسية التي أجلت عدة اجتماعات كان مفترض ان تعقد سابقا منها اجتماع مفترض لوزراء خارجية البلدان الأربعة.

وأضاف أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، إن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

ولفت سوسان لدى مغادرته الى موسكو أمس، إلى أن الوفد سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 أبريل، وفي اليوم التالي سيشارك في الاجتماع الرباعي.

وأكدت وكالة «تاس» الروسية أمس وصول جميع الوفود المشاركة بالاجتماع الرباعي إلى موسكو، ونقلت عن مصدر ان مشاورات ستجري اليوم «بشأن التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وقد وصلت بالفعل جميع الوفود إلى موسكو».

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في وقت سابق، عن أمله في أن تكون الوساطة (الروسية) موجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية ـ التركية.