

يعقوب العوضي



يسدل الستار على الدوري الممتاز لكرة اليد اليوم عقب مباراة المتصدر الكويت برصيد 32 نقطة مع برقان صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، حيث تقام المباراة في الـ 9:30 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث يحتاج «الأبيض» إلى نقطتين ليحسم اللقب رسميا بعيدا عن أي حسابات أخرى قد تضعه في حسبة معقدة، ففي حال تعادله وفوز القادسية على القرين ستقام مباراة فاصلة بينهما، وفي حال خسارته اليوم وفوز القادسية سيحمل «الأصفر» لقب البطولة، لذلك



يرفع «الأبيض» شعار الفوز فقط في المباراة المرتقبة الليلة.



من جهة أخرى، فاز كاظمة على الصليبخات بنتيجة 35-34 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، محتلا بها المركز الخامس، بينما تراجع الصليبخات إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، كما فاز العربي على الفحيحيل بنتيجة 35-20 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، معززا مركزه الثالث في الترتيب العام وينتظر نتيجة لقاء السالمية مع اليرموك، حيث يطمح «السماوي» للمركز الثالث أيضا، اذ ان فوزه على اليرموك يعني تعادله في النقاط مع العربي وبالتالي يلجأ الفريقان للمواجهات ومن ثم فارق الأهداف على عكس مباراة الصدارة ولقب الدوري الذي يعتمد على المباراة الفاصلة بين المتعادلين في النقاط مباشرة.