

أعلن بنك برقان عن تقديم رعايته لمنتخب البادل الذي سيشارك في بطولة «ناس الدولية 2023» التي تستضيفها الإمارات بمشاركة 8 منتخبات عربية للمرة الأولى.



وتأتي الرعاية في إطار حملة البنك الرمضانية التي انطلقت تحت شعار «عطاؤنا دافعنا»، وكجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.



وتعتبر رياضة البادل من الرياضات المميزة مؤخرا وقد تم تشكيل المنتخب الوطني للبادل خلال العام الماضي والذي يضم مجموعة من اللاعبين البارزين والموهوبين مثل عبدالعزيز المعيوف، عبدالرحمن العوضي، محمد عبدال، أحمد ربيع، حسن الموسى وقائد المنتخب علي حيات.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود الفيلي: «ملتزمون في البنك بأداء مسؤولياتنا الكاملة من جهة التواصل مع كل المواهب الرياضية الشابة في الكويت وتطوير إمكاناتها، ونؤكد اليوم من جديد، حرصنا على مواصلة تقديم دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات الوطنية الرسمية التي تسعى إلى الإسهام في الارتقاء بمكانة الرياضة الكويتية، وخاصة رياضة البادل، التي ازدادت شعبيتها خلال السنوات الماضية».

وأضافت: «نفتخر برعايتنا للمنتخب الكويتي مع عودة انطلاق الدورة الرياضية في موسمها العاشر، كما نتطلع لرؤية المنتخب يعرض مهاراته العالية في الملاعب».



من جهته، أشاد رئيس نادي البادل الكويتي عمر الزنكي بدعم «برقان» للاعبي منتخب الكويت خلال مشاركتهم في بطولة «ناس الدولية» بالإمارات، والتي تشهد سنويا مشاركة واسعة من أفضل لاعبي البادل من شتى أنحاء العالم، مضيفا أن البنك سباق إلى مبادرات الرعاية الهادفة إلى دعم الشباب الرياضي وإتاحة الفرصة أمامه لممارسة الأنشطة الرياضية في أجواء مثالية.