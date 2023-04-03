

مبارك الخالدي



يستضيف الشباب صاحب الـ 29 نقطة غريمه خيطان ورصيده 13 نقطة في 9:30 مساء اليوم وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 لبطولة دوري زين للدرجة الأولى، إذ يخوض أصحاب الضيافة المباراة وهم في صدارة الترتيب متسلحين بمعنويات عالية بعد وضع قدم قوية للتأهل إلى الدوري الممتاز، بينما يلعب خيطان المباراة وفي رصيده 13 نقطة وتظل حساباته في التأهل قائمة حسابيا شريطة الفوز في مباراة الليلة وباقي المباريات مع تعثر اليرموك الوصيف الذي يمتلك 21 نقطة ويغيب عن مواجهات الجولة للراحة، التي تشهد لقاء آخر يجمع برقان برصيد 11 نقطة مع الصليبخات بـ 5 نقاط على ملعب ناصر العصيمي.