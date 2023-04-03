

يعقوب العوضي



واصل الكويت متصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة سطوته على المربع الذهبي وذلك بعد الفوز على كاظمة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جرى بينهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الثالثة من البطولة، وبذلك رفع «العميد» رصيده إلى 7 نقاط محققا الفوز في 3 مباريات، فيما يبقى كاظمة على رصيده السابق 3 نقاط وبالفوز في مباراة واحدة، فيما يأتي القادسية في وصافة الترتيب بـ 6 نقاط بفوز واحد وخسارة واحدة قبل خوضه مباراته الثالثة وأخيرا العربي بنقطتين دون أي فوز.



وقد اعتمد اتحاد الطائرة النظام الدولي الجديد للعبة منذ الموسم قبل الماضي والذي ينص على اعتماد عدد مرات الفوز للتقدم بالترتيب العام بدلا من عدد النقاط وذلك منعا للتلاعب في النتائج على مستوى الفرق والمنتخبات في البطولات الدولية المختلفة، وأصبح عدد النقاط يحسم التعادل لأي فريقين يتساويان بعدد مرات الفوز ليكون الفيصل بينهما ومن بعد ذلك يأتي فارق الأشواط ومن ثم فارق نقاط الأشواط.