نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بحرية إيران القول إنها وجهت تحذيرا لطائرة استطلاع أميركية قرب خليج عمان.



وجاء في تقرير الوكالة «بعد التحذير، تم منع الطائرة من دخول أجواء البلاد دون تصريح»، وعرف الطائرة بأنها من طراز (إي.بي-3إي).



وبينما ذكرت الوكالة في البداية أن الطائرة عبرت إلى داخل المجال الجوي الإيراني، قالت لاحقا إنها لم تدخل الأجواء الإيرانية وإنها غادرت بعد التحذير.



وسبق لإيران أن خاضت مواجهات مماثلة مع القوات الأميركية. ففي 2019 أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية قالت إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران.



وفي 31 ديسمبر، قالت إيران إن جيشها أطلق طائرة مسيرة لتحذير طائرة استطلاع كانت تحاول الاقتراب من مناورات إيرانية على ساحل الخليج، دون أن تحدد هوية الطائرة.



وفي العام الماضي، زاد تدهور العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين إيران والولايات المتحدة، مع وصول محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود وبعد أن شنت طهران حملة قمع مميتة على المحتجين.



واستهدفت العقوبات الأميركية أيضا موردي الطائرات المسيرة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها استخدمت في استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خلال الصراع مع روسيا.



وأقرت إيران في وقت سابق بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها قالت إن ذلك كان قبل الغزو. وتنفي موسكو أن قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.