أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن القطاع النفطي يتجهز لبدء نظام الضريبة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك للعمليات داخل الكويت وخارجها.



وفي التفاصيل، فإن «البترول» دعت 4 مكاتب استشارية عالمية إلى المشاركة في ممارسة محدودة بخصوص تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام إدارة الضريبة، وحددت موعد 9 مايو المقبل موعدا مبدئيا لإغلاق الممارسة وتلقي العروض المالية. كما دعت «البترول» شركات «إرنست آند يونغ»، و«برايس ووتر هاوس»، و«ديلويت» وأخيرا شركة «كي بي إم جي» إلى تقديم عروضها، وحددت المؤسسة يوم 17 الجاري لعقد الاجتماع التمهيدي مع الشركات الاستشارية العالمية لشرح النظام.