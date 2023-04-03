بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان الأمانة العامة للأسرة عملت على إعداد مذكرة تفصيلية باللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة من العنف المنزلي بعد ان انتهت اللجنة القانونية من مناقشة ردود ووجهات نظر كل الجهات الحكومية المعنية تمهيدا لرفعها إلى وزيرة الشؤون ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة.على صعيد آخر، أوضحت المصادر ان وزيرة الشؤون م.مي البغلي بصدد إصدار قرار خاص بتشكيل فريق الإرشاد الأسري والمختص بإعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وحماية الضحايا وتعريفهم بحقوقهم الى جانب إعداد خطة عمل متكاملة لنشر الوعي المجتمعي للحد من العنف الأسري. وأضافت المصادر ان اللجنة القانونية تعمل بشكل مكثف على إعداد مشروع تعديل القانون، لاسيما فيما يخص رفع سن الزواج وحظر ضرب الطفل ورفع سن الحدث وحماية المرأة من العنف والتوسع في خدمات دور رعاية المعنفات.