سموه أعرب خلال زيارته إلى وزارة الدفاع (جيوان) عن تقديره لتعاون الوزارة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتسيير رحلات إغاثية إنسانية للنازحين داخل الأراضي الأوكرانية





ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد:





تطوير ودعم منظومتنا العسكرية والرادارية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة

تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية وعقد التمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية

تكثيف التمارين العملياتية مع القوات المسلحة الشقيقة والصديقة

الاهتمام بصيانة الآليات والمعدات لتكون على استعداد دائم للقيام بأدوارها المنوطة بها وتحقيق الاستفادة القصوى منها

التسلح بالعلم والتدريب المستمر والعمل بروح الفريق الواحد وصولاً لتحقيق الغايات المنشودة

نثمّن توجيهات الخالد بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحاً طوال العام وقبول المتقدمين بشكل فوري بعد التأكد من استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية

نسجل إشادتنا بالتعاون والتنسيق بين القوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية

رئيس الأركان: وحدات الجيش تمضي قدماً في سعيها إلى تعزيز القدرات التسليحية والتدريبية لمنتسبيها للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية

منتسبو الجيش يعون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق تلك الأهداف غير متناسين التسارع الكبير في عجلة الأحداث والتحديات الإقليمية والدولية





قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله مساء اليوم، يرافقه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى وزارة الدفاع (جيوان).

وكان في استقبال سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.

وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة.. هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين نحمده - سبحانه وتعالى - حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

معالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة

إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم يسعدنا أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا من قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع، ويطيب لي أن أنقل إليكم جميعا تهنئة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما أهنئكم بأن أظلكم هذا الشهر الكريم بالخير والرحمة، داعيا الله أن يعيد أمثاله عليكم والأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

الإخوة والأبناء،،،

إن زيارتي لكم اليوم ممثلا عن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) ووفقه إلى العمل السديد ومنحه العمر المديد تأتي ترسيخا لدعم القيادة السياسية وعلى رأس هرمها سموه (حفظه الله ورعاه) لرجال القوات المسلحة البواسل الذين أثبتوا بتضحياتهم وإخلاصهم أنهم حصن الوطن الحصين ودرعه القوية المتينة.

الإخوة والأبناء،،،

نتابع باهتمام ما تقومون به - أنتم رجال الجيش الكويتي - من واجبات ومهام بكل وفاء والتزام وفاء للوطن وقيادته والتزاما بأداء رسالتكم السامية وهي حماية الوطن برا وجوا وبحرا والذود عن مقدساته لينعم بالأمن والاستقرار.

ونشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع تحت قيادة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة.



وفي هذا الصدد فإننا نثمن عاليا توجيهات معاليه بإبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحا طوال العام وقبول المتقدمين بشكل فوري بعد التأكد من استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية ومشاركة وزارة الدفاع كذلك في معرض الفرص الوظيفية لاستقطاب الشباب الراغبين في نيل شرف الانخراط في العمل العسكري وخدمة وطننا العزيز.



ونسجل أيضا إشادتنا بالتعاون والتنسيق بين القوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لحفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية فضلا عن التوسع المشهود الذي تنتهجه وزارة الدفاع فيما يتعلق بإبرام اتفاقيات التعاون العسكري مع القوات المسلحة في عدد من الدول ومواكبتها لكل جديد في مجال التسليح والتجهيز.



كما نشيد بحرص الجيش الكويتي بكافة وحداته على تنفيذ التمارين التعبوية والتدريبات المشتركة لرفع مستوى التدريب وقياس جاهزية الوحدات المشاركة ورفع مستوى منتسبيها للقيام بواجباتهم ومهامهم بكل كفاءة واقتدار.

ولا يفوتنا أن نقدر دور وزارة الدفاع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتسيير رحلات إغاثية إنسانية للنازحين داخل الأراضي الأوكرانية ودورها كذلك في التعاون مع الجهات المعنية لتسيير الجسر الجوي للمساعدات الكويتية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسورية تنفيذا للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه).

الإخوة والأبناء،،،



ونحن مع إخواننا وأبنائنا رجال الجيش الكويتي البواسل في هذا الجمع الكريم فإننا نوجهكم نحو:

- تطوير منظومتنا العسكرية ودعم المنظومة الرادارية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة.

- تحقيق أقصى درجات اليقظة والجاهزية وعقد التمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.

- تكثيف التمارين العملياتية مع القوات المسلحة الشقيقة والصديقة.

- الاهتمام بصيانة الآليات والمعدات؛ لتكون على استعداد دائم للقيام بأدوارها المنوطة بها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

- التسلح بالعلم والتدريب المستمر والعمل بروح الفريق الواحد وصولا لتحقيق الغايات المنشودة، وكل ما من شأنه مواصلة (حماة الوطن) لتضحياتهم من أجل استقرار وطننا الغالي وازدهاره.



وختاما،،،

فإنا نتضرع إلى الله في علاه أن يبقى وطننا العزيز دار أمن وأمان واستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وسدد على دروب الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».





استعداد وجاهزية:



كما ألقى رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.دكتور غازي حسن الشمري كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيدي ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، حفظكم الله ورعاكم.

سيدي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله.



أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكريم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي أن أتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم لنا في هذه المناسبة الكريمة والتي تجسد حرصكم المباشر على مشاركة أبنائكم منتسبي الجيش الكويتي.. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منتسبي الجيش الكويتي ضباطا وضباط صف وأفرادا والهيئة الإدارية والمالية في وزارة الدفاع نتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



سيدي،،،

إن أبناءك العسكريين على يقين تام بحرص سموكم على تحقيق أسمى الأهداف للوطن والمواطنين فهم يعون حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتحقيق تلك الأهداف غير متناسين التسارع الكبير في عجلة الأحداث والتحديات الإقليمية والدولية وما يترتب عليها من انعكاسات على جميع الأصعدة، لذا نؤكد لسموكم بأن وحدات الجيش الكويتي تمضي قدما في سعيها إلى تعزيز القدرات التسليحية والتدريبية لمنتسبيها سعيا للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية القتالية من خلال التمارين الأحادية والمشتركة بالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة وذلك بفضل من الله تعالى وبدعم وتوجيهات سموكم الكريم.

سيدي،،،

نود أن نتقدم لسموكم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان على ما تقدمونه من دعم متواصل لأبنائكم العسكريين والذي شهدناه باعتماد الترقيات الأخيرة والتي شملت عددا كبيرا من منتسبي القوات المسلحة وتعتبر الأكبر على الإطلاق وهذا على سبيل المثال لا الحصر مما يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم أبنائها ورفع روحهم المعنوية لتأدية أعمالهم، كما لمسنا دعما مماثلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة من خلال إقرار فتح باب التطوع والالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لضباط الصف والأفراد على مدار العام والذي سيكون له الأثر الكبير في تعزيز القوى البشرية لقواتنا المسلحة.

سيدي،،،

في الختام نتوجه إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على سموكم وأنتم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبمساندة سموكم حفظكم الله ورعاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو، سمو ولي العهد، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمدـ حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.

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قصيدة حزام الشاهين الشمري :

ألقى وكيل أول حزام الشاهين الشمري قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور.. جاء فيها:

ترحيبة العز والنوماس والهيبه.. وتجديد بيعة وفى بالسمع والطاعه

للقايد اللي مع العالم نماريبة.. نواف الاحمد وحنا السيف بذراعه

حتى بالأحلام لو جانا نهليبه.. شعبه يحبه وشوفه بلسم اوجاعه

شيخ التواضع كل الخلق تدريبه.. لو يطلب أرواحنا جيناه بياعه

يمناه من زانت علومه وترتيبه .. أبو طلال الفخر مركبه وشراعه

المستحيل ان طلبه نجيبه نجيبه.. الجيش ما في شي هابه أو راعه

يا مشعل الحزم جيشك فاق تدريبه.. على حدود الكويت سيوفه بتاعه

تنوعت في فنون الحرب أساليبه.. أبشر بنا سيدي في ساعة الساعه

هذا وطنا يذوق الويل حريبه.. بأمر القيادة كبار الروس منصاعه

عشاقة الموت لو زادت لواهيبه.. لأجل الكويت الاحرار تثور فزاعه

ضباط وأفراد غالي العمر نصخيبه.. من دمنا سراج جيون ينور شعاعه

حكومة الخير ريسها برز طيبه.. أحمد وفكره مع المهموم وأوضاعه

بجهوده النيرة ما تلحقه ريبه.. المجد راسه وتاريخ الفخر قاعه

جينا لشيخ وسام العز توجيبه .. بأمر الوزير الفريد وتشهد إطباعه

حتى عدوه عجز يلقى عذاريبه.. طلال ابوخالد وسيرته سطاعه

وعدونا ماله الا الموت والخيبه.. أي والله انا لروس الخصم قطاعه

لا طاب نومه ولا لذة مشاريبه.. دام الظفر سيدي بيديك مصراعه

مهما غلا العمر للديره نضحيبه.. ولِبن صباح القسم بالسمع والطاعه.