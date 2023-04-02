ناصر العنزي

رد العربي اعتباره من غريمه القادسية وألحق به هزيمة مستحقة في ملعبه بهدفين نظيفين للمتألق كسينجستلي ايدو وذلك في المواجهة الجماهيرية التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الاولى للمجموعة الأولى لدوري زين.

وكان الأصفر قد فاز في المباراة الاخيرة في دوري التصنيف، وبذلك رفع الأخضر رصيده إلى 31 نقطة احتل بها المركز الثالث خلف الكويت المتصدر ووصيفه كاظمة، فيما تراجع القادسية إلى المركز الرابع بـ29 نقطة.

هذا وقد خطف العربي هدفا مبكرا في الشوط الأول وأصر على المحافظة عليه ونجح في ذلك، وجاء الهدف بقدم النيجيري كينجستلي ايدو بعدما استقبل كرة السنوسي الهادي على صدره وتخلص من المدافع ياسر حامد بهدوء وأودع الكرة داخل شباك خالد الرشيدي (15) وذلك في شوط عصيب تبادل فيه اللاعبون الدخول القوي والنرفزة عند كل احتكاك ولكن الاخضر ظهر بشكل أفضل هجوميا وتسارعت خطاه نحو مرمى خصمه وأبلى لاعبوه سلطان العنزي وحسين اشكناني والجناحان محمد صولة والسنوسي الهادي بلاء حسنا في التمهيد للكرات الخطرة نحو ايدو وعلي خلف ، كما أحسن الظهير الأيمن جمعة عبود في واجباته الهجومية وكان مصدر قلق للخصم ، ويمكن القول ان العربي كان في قمة حضوره الذهني والتركيز في كل تمريراته.

من جانبه، افتقد القادسية إلى التركيز في نهاية هجماته بعد ان بذل لاعبوه جهدا طيبا ولكن انعدم التفاهم بين لاعبي المقدمة أحمد الرياحي وبراهيما تانديا ونايف زويد ومحمد المرضي وظهر الرياحي الأفضل في فريقه، ولم يهنأ الأصفر بهدف التعادل عبر مدافعه ياسر حامد حيث ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الحكم المساعد var رغم صحة الهدف حيث كان التدخل مشروعا ، وبشكل عام احتاج القادسية الى قائد ميداني في صفوفه لغياب بدر المطوع.

وفي الشوط الثاني أكد الأخضر تفوقه بهدف ثان من المتألق ايدو الذي تعامل مع كرة الصولة بمهارة واودعها (عالطاير) في مرمى الرشيدي الذي شاهد الكرة بالشباك (46 ) كما ظهر دفاع القادسية في أسوأ حالاته وخصوصا الظهير الأيمن راشد الدوسري الذي افتقد واجبات الظهير الدفاعية والهجومية، وتبادل بعدها الفريقان الهجمات بعد عدة تغييرات من المدربين وبقي الوضع كما هو عليه.

وقد أدار المباراة الحكم الدولي عبدالله جمالي وأوقف تدخلات اللاعبين بالبطاقة الصفراء ويؤخذ عليه إلغاؤه هدف القادسية الذي جاء من كرة مشتركة.