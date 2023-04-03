التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء بالرئيس السيسي في بلده الثاني المملكة فيما عبّر الرئيس المصري عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الأخوي استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل جدة وفي استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.