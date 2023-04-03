بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في جدة، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بالإضافة إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) مساء امس الاحد، انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

وكان الرئيس السيسي وصل الى (جدة) في وقت سابق يوم امس حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.