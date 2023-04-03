دارين العلي

أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء احمد الشمري، عن اطلاق حملة واسعة على بيوت الصفيح المخالفة خلال نهاية الاسبوع الجاري بعد انتهاء أعضاء الفريق من توزيع الملصقات التحذيرية بوجوب إزالة هذه البيوت في مختلف المحافظات.

وقال الشمري في تصريح لـ"الأنباء"، ان الفريق بالتعاون بدأ منذ الاسبوع الماضي توزيع الملصقات والانذارات بوجوب إزالة بيوت الصفيح والتمديدات الكهربائية المخالفة اليها والتي تشكل خطرا على الشبكة بسبب ارتفاع الضغوط في موسم الذروة كما تشكل خطرا على حياة القاطنين في تلك البيوت.

ولفت الشمري الى انه وخلال شهر رمضان تم رصد عدد لا يستهان به من بيوت الصفيح تم بناؤها حديثا في الاحواش وفوق الاسطح من قبل ملاك العقارات او المستثمرين حيث تكدس فيها عشرات العزاب والعائلات. كما تم رصد العديد من الانشطة المخالفة كالمخازن والبقالات والمطاعم التي تستهدم اجهزة كهربائية مرتفعة الاستهلاك بما لا يتناسب مع ترخيص طبيعة نشاطها وهي تعتبر مخالفة واضحة للقوانين لافتا الى ان الف يق حذر بوجوب ازالة هذه المخالفات.

ونبه الشمري إلى ضرورة ازالة هذه المخالفات وإلا سيتعرض اصحابها للغرامات وتسجيل محاضر ضبط فور وصول فرق الضبطية اليهم وقطع التيار الكهربائي عنهم، متمنيا الاستجابة للإنذارات التي وجهها الفريق في جميع هذه المخالفات.