عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها للعام الدراسي المقبل، أعلنت وزارة التربية عن البدء بإجراءات توزيع الكتب المدرسية والأثاث الطلابي والإداري للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024 م .

جاء ذلك في نشرة عممها مدير إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية متروك المطيري، وتلقت "الأنباء" نسخة منها، وقال فيها: " نظراً للاستعداد للعام الدراسـي القـادم نـود إحاطتكم بأننـا بصـدد القيام بتوزيع الكتب المدرسية المقررة للعام الدراسي القـادم ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ) علـى المـدارس التابعة لمنطقتكم التعليميـة خــلال الفترة القادمة .

وعليه يرجى الإيعاز لجهة الاختصـاص لـديـكم بتزويدنا بأسمـاء و أرقـام ضـباط الاتصـال لـديكم ، وذلـك حـتـى يتسـنـى لنـا التنسيق بشـأن تـسـلـيـم الكـتـب المدرسية والأثـاث الطلابـي والإداري أثنـاء العطلة المدرسية واعتمـاد طلبـات الصرف من قبل ضابط الاتصال راجياً إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".