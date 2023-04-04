

أعلنت مؤسسة نماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مواصلة تنفيذ مشروع إفطار الصائم للأسر الفقيرة والمحتاجة في 45 موقعا توزع فيه أكثر من 4000 وجبة إفطار يوميا منذ بداية شهر رمضان، وذلك بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف.



وقال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية في المؤسسة وليد البسام لـ (كونا)، إن أهمية المشروع تكمن في إعانة الشرائح المستفيدة على أداء فريضة الصوم بسهولة ويسر، وألا تقف الحواجز المادية- وضيق ذات اليد- حائلا أمام إتمامها.



وأوضح البسام أن الاستعداد لتنفيذ المشروع بدأ منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص الأماكن وتوزيع وجبات الإفطار وسعي القائمين على (نماء) إلى تحقيق التكافل عبر إزاحة العبء المادي عن كاحل المحتاجين في المجتمع.



وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات ذات الصلة أصبحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الخيري الكويتي.



وأشاد بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأوقاف في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة والمتعففة، مترجمة بذلك أهمية التراحم والتكافل والتآخي التي جبل عليها أهل البلاد.