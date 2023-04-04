

نظمت لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي البطولة الرمضانية للشراع والتجديف والكاياك بمشاركة نحو 35 لاعبا ولاعبة، حيث حقق سالم قلي المركز الأول في الشراع لفئة (ألكا 6) وجاء ثانيا علي الفيلكاوي وثالثا علي بو حمد، بينما حقق عبدالله الفيلكاوي المركز الأول في فئة (الأوبتمست)، وجاء ثانيا حسين يونس، وثالثا مشاري الكندري، فيما حقق خالد أسامة الفيلكاوي المركز الأول في فئة (الأوبتمست للناشئين) وجاء ثانيا يوسف عبدالرحمن الفيلكاوي، وثالثا يوسف أسامة الفيلكاوي.



وجاءت نتائج التجديف فئة (وزن مفتوح رجال) بتحقيق أحمد العميري المركز الأول، وحل ثانيا يوسف العبدالهادي، وثالثا عذبي الطراروة، فيما جاءت نتائج الكاياك بفوز عبدالرحمن البستكي في المركز الأول بفئة (فردى رجال)، وجاء ثانيا عبد اللطيف مال الله، وثالثا عبدالعزيز خالد.



هذا، وقد قام رئيس اللجنة أحمد الفيلكاوي بتوزيع الكؤوس والجوائز المقدمة من النادي على الفائزين في البطولة، مشيدا، في تصريح له، بالدعم الذي قدمه مجلس إدارة النادي في الوقت الذي حرصت فيه اللجنة على استكمال أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك من خلال استغلال الأوقات والأجواء المناسبة، وبهدف رفع مستوى مهارات اللاعبين واللاعبات في رياضات الشراع والتجديف والكاياك، والتي تعتبر من الرياضات البحرية المتميزة وتستقطب اهتمام البراعم والشباب.