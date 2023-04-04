

أقال ريال بلد الوليد الإسباني مدربه خوسيه «باتشيتا» روخو لسوء النتائج، فيما أعلن إسبانيول افتراقه عن المدرب دييغو مارتينيز.



وتراجع إسبانيول إلى المركز السابع عشر من أصل 20 فريقا في «الليغا»، بعد خسارته 4 مباريات تواليا، حيث يتقدم بفارق الأهداف فقط عن ألميريا الثامن عشر، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.



ويحتل فالنسيا العريق المركز 19 قبل الأخير، فيما أصبح التشي متذيل الترتيب (13 نقطة) نظريا في المستوى الثاني.



وخسر بلد الوليد أمام ريال مدريد وصيف الترتيب الأحد 0-6، وهو يتقدم إسبانيول بنقطة يتيمة في المركز السادس عشر.



وعقد مارتينيز، القادم إلى النادي الكاتالوني في مايو 2022، مؤتمرا صحافيا وداعيا الإثنين، بعد إعلان النادي رحيله.



قال إسبانيول في بيان: «دفعت النتائج إدارتنا إلى اتخاذ هذا القرار بهدف وحيد يتمثل بالبقاء في دوري النخبة».