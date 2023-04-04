

القاهرة - سامي عبدالفتاح



بلغ بيراميدز والجيش الملكي المغربي ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» بفوز الأول على ضيفه ومواطنه فيوتشر 2-1 سجلها علي جبر في الشباك بالدقيقة (15) وعبدالله السعيد بالدقيقة (52)، فيما قلص أحمد عاطف النتيجة بالدقيقة (90+2)، وتعادل الثاني مع مضيفه أسكو كارا التوغولي 1-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.



وحقق كل من بيراميدز والجيش الملكي الأهم لحجز بطاقتيهما، حيث كان الأول بحاجة إلى الفوز والثاني إلى التعادل، فتساويا في الصدارة برصيد 11 نقطة وتصدر الجيش الملكي بفضل المواجهتين المباشرتين.



الى ذلك، قدم لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر اعتذاره من مدربه السويسري مارسيل كولر، لما بدر منه خلال مواجهة الهلال السوداني الحاسمة بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الأهلي بحاجة ماسة للفوز على ضيفه أمام 50 ألف متفرج السبت على ستاد القاهرة الدولي، ليخطف البطاقة الأخيرة إلى دور الثمانية، وقد تفوق عليه بثلاثية حملت توقيع محمود عبد المنعم «كهربا» والبديل حسين الشحات (2). وانتشر مقطع فيديو عقب المباراة يظهر عبدالقادر وهو يدفع كولر رافضا دعوته للاحتفال مع الجمهور.



وكتب لاعب الوسط الهجومي البالغ 23 عاما في حسابه على موقع «انستغرام»، معلقا على صورة وهو يقبل رأس كولر: «الوحش كان أمام الجميع والاعتذار أيضا أمام الجميع. ستبقى الرقم واحد بالنسبة لي مهما حصل».



وكان النادي القاهري أعلن على موقعه الرسمي أن مدير الكرة سيد عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبدالقادر نظرا لما بدر منه.



وبسؤاله في المؤتمر الصحافي، قال كولر: «أحيانا يشعر اللاعب بأنه يستحق الاستمرار في الملعب ويجب عدم تغييره وأنا كمدرب أنفذ أدواري من أجل الفريق ولتحقيق الفوز». وتابع «في المباريات الكبيرة تكون المشاعر قوية وقد يحدث انفعال وأنا أتفهم هذه المواقف وأعرف كيف أتعامل معها.. لا أشعر بأي مشاكل وسأتحدث معه غدا بشكل طبيعي عن المباراة».