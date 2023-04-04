

أحرز الروسي دانييل مدفيديف لقب دورة ميامي الألف نقطة للماسترز في التنس للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 7-5 و6-3، رافعا عدد ألقابه إلى أربعة في 5 نهائيات تواليا هذا العام.



واستعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين للماسترز، المركز الأول في التصنيف العالمي للتنس دون أن يلعب، مستفيدا من خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في نصف نهائي ميامي.



بعد تتويجه في إنديان ويلز، استعاد ألكاراز (19 عاما) المركز الأول عالميا من «دجوكو». لكن الشاب الإسباني فقد لقبه في ميامي، بخسارته في مباراة مشوقة في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر الذي عاد وخسر النهائي أمام الروسي دانييل مدفيديف.



وهذا الأسبوع الـ 380 في المسيرة الزاخرة لديوكوفيتش (35 عاما) على صدارة التصنيف العالمي للتنس وهو رقم قياسي.



يتقدم «نولي» بفارق 380 نقطة عن ألكاراز الذي خسر 640 نقطة، فيما احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بالمركز الثالث، لكن بفارق ألف نقطة عن ألكاراز.



وبتتويجه في ميامي، تسلق مدفيديف الترتيب واصبح رابعا على حساب النرويجي كاسبر رود.



ويعد الروسي نجم بداية الموسم، بعد تتويجه في روتردام، الدوحة ودبي وميامي. بعمر السابعة والعشرين، أحرز لقبه الخامس في دورات الماسترز 1000 والتاسع عشر في مجمل مسيرته.



ورغم خسارته النهائي، تسلق سينر الترتيب ليدخل نادي العشرة الأوائل ويصبح تاسعا.



ومع استمرار غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، تراجع الأسطورة الإسبانية رافايل نادال واصبح في المركز الرابع عشر.



ولدى السيدات، عادت التشيكية بترا كفيتوفا إلى نادي العشر الأوليات، وأصبحت عاشرة بعد تتويجها في ميامي احدى دورات الألف، على حساب الكازاخستاينة إيلينا ريباكينا التي عززت مركزها السابع.



وهذا أفضل تصنيف كفيتوفا (33 عاما)، الثانية عالميا سابقا وبطلة ويمبلدون في 2011 و2014، منذ 20 سبتمبر 2021.



وبقيت التونسية أنس جابر خامسة، فيما لا تزال الپولندية إيغا شفيونتيك تحلق في الصدارة (8975 نقطة) أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا (6945) والأميركية جيسيكا بيغولا (5605).