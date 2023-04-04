نقدّر جهود الحرس الوطني في تدشين «مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات»

متابعة التدريبات لتفعيل «مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات» و«منظومة الاتصالات»

نوجّه قيادات الحرس لمواصلة تطوير العنصر البشري وصقل الخبرات وتبنّي المتميزين

نفخر باختيار أحد ضباط الحرس ضمن أفضل قياديي الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

وكيل الحرس: نجدد لكم العهد بأننا سنواصل البذل والعطاء ليظل الحرس الوطني أهلاً لتحمّل أمانة الذود عن الوطن وحماية أراضيه وتحقيق الأمن لأبنائه بكل تفانٍ وإخلاص



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، حيث كان في استقبال سموه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كلمة بهذه المناسبة وفيما يلي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.



الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني.



الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكيل الحرس الوطني..



- إخواني وأبنائي قادة وضباط الحرس الوطني:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرنا ونحن نلتقي في الرئاسة العامة للحرس الوطني بإخواننا وأبنائنا من قادته وضباطه في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المعظم أن أنقل إليكم وجميع منتسبي الحرس الوطني تهنئة سيدي صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ولا أنسى أن أنقل إليكم تحيات وتهنئة أخي سمو رئيس الحرس الوطني في هذا الشهر الكريم وندعو له من قلوبنا أن يتم عليه بالشفاء العاجل وأن يرجع لتحمّل مسؤولياته.



كما يطيب لي أن أهنئكم بهذا الشهر الفضيل داعيا الله تعالى أن يعينكم على صيام ما تبقى من أيامه وقيام لياليه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.



الإخوة والأبناء..



لقد منّ الله تعالى على الحرس الوطني هذه المؤسسة العسكرية الأمنية العريقة بقيادة رشيدة ممثلة بأخي سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وأنعم عليه بعاجل الشفاء ومؤازرة عضيده معالي الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني أعانه الله على مواصلة مسيرته الوطنية المتسمة بالعطاء.



كما حبا الله تعالى الحرس الوطني برجال مخلصين أثبتوا بتفانيهم معاني الوفاء والولاء وأن للمؤسسات العسكرية والأمنية بصمات واضحة في الحماية والإسناد وأدوارا مجتمعية تقوم بها بكل توفيق وسداد من خلال تخطيط استراتيجي متميز وتوجيهات قيادية ينفذها منتسبون شداد.



الإخوة والأبناء..



إننا نتابع عن كثب المهام الكبيرة والواجبات العظيمة التي يؤديها (حراس الوطن) لكويتنا الغالية وأبنائها الكرام عبر مسيرة وطنية زاخرة بالعطاء متسلحين بتأهيل علمي حريصين على التدريبات المستمرة مساندين مؤسسات الدولة وأجهزتها مرسخين التعاون المشترك مع الجهات المناظرة محليا وإقليميا ودوليا قائمين بأدوار مقدرة تجاه مجتمعهم المدني.



وفي هذا الصدد نقدر جهود الحرس الوطني في تدشين (مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات) في الرئاسة العامة للحرس الوطني مقدرين جهود منتسبيه في الإنقاذ في حالات الطوارئ والأزمات جنبا إلى جنب مع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات المعنية.



ونشيد بمشاركة الحرس الوطني لوزارة الداخلية في الحملة التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات وحماية شبابنا من هذه الآفة المدمرة.. كما نفخر باختيار أحد ضباط الحرس الوطني ضمن أفضل قياديي الأمن السيبراني في الشرق الأوسط واستضافة الحرس الوطني باعتباره ممثلا للكويت في الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري لمؤتمر القوى البشرية لدول أعضاء الاتحاد والمقرر عقده في شهر نوفمبر 2023.



الإخوة والأبناء..



ونحن نؤكد دعمنا لكافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية فإن وصيتنا لكم جميعا بذل قصارى جهودكم للاستمرار في أداء مهامكم وواجباتكم تجاه وطننا العزيز.



ونوجه قيادة الحرس الوطني نحو:



- مواصلة تطوير العنصر البشري وصقل الخبرات والمهارات وتبني المتميزين ودعم برامج التأهيل والتدريب واستقطاب العناصر البشرية المتميزة للانضمام إلى صفوفه.



- صيانة الآليات والمعدات ووضع خطة واضحة لتحقيق أقصى استفادة منها.



- متابعة التدريبات المستمرة لتفعيل (مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات) و(منظومة الاتصالات) التي تضم الجهات العسكرية ومؤسسات الدولة الحيوية وتوفر أحدث تكنولوجيا الاتصالات.



- الاهتمام بالمستشفى الميداني تلبية لنداء الواجب في أي وقت حيث إنه أثبت دوره الفعال في إسناد وزارة الصحة خلال أزمة كورونا.



- الاستمرار في تنفيذ بروتوكولات التعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وترسيخ التعاون الدولي وتنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية مع الجهات ذات الصلة في الدول الشقيقة والصديقة، وكل ما من شأنه تعزيز قدرات الحرس الوطني وقواته ليظل السند لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.



وختاماً، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يديم على جميع مؤسسات الكويت التطور والتميز وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وعلى سمو رئيس الحرس الوطني وندعو له بالشفاء العاجل ويحفظه ومتع سموه بالصحة والعافية وأطال في عمره».



استلهام العزيمة والإصرار



كما ألقى وكيل الحرس الوطني كلمة بهذه المناسبة وفيما يلي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد..



- رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح..



- أصحاب المعالي والسعادة الموقرين..



- الحضور الكرام..



- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



كلنا فخر واعتزاز اليوم بزيارة سموكم، حفظكم الله، لإخوانكم وأبنائكم رجال الحرس الوطني، ويسرني بالإنابة عن سيدي سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، حفظه الله، وسيدي معالي الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني وبالأصالة عن نفسي أن نرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سموكم الكريم، حفظكم الله، والشعب الكويتي الوفي أزكى آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل داعين الله تعالى أن يعيده على سموكم وأنتم تنعمون بالصحة والعافية وعلى وطننا العزيز والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



سيدي ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، حفظه الله.



إن نهج قيادة الكويت الحكيمة بزيارة المؤسسات العسكرية ومنها الحرس الوطني يرسخ في منتسبيها قيما ومبادئ أصيلة نستلهم منها العزيمة والإصرار والإنجاز والعطاء لحفظ أمن الوطن ومواطنيه ونلمس جميعا باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب الكويتي ما تقوم به القيادة السياسية من خطوات جادة نحو الإصلاح والتطوير والبناء والتنمية وهذا ليس بغريب على قيادة الكويت فقد عاصرنا ذلك من سموكم عن قرب وشهدنا ترسيخا لقيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واحترام القانون.



ونغتنم هذا اللقاء المبارك لنطلع سموكم، حفظكم الله، سريعا على بعض ما حققه الحرس الوطني من إنجازات خلال الفترة الماضية وذلك استكمالا للخطة الاستراتيجية التي هي أساس عمل الحرس الوطني والتي وضعت من قبل سموكم، حفظكم الله، وهي آلية منهجية للعمل بها من الناحية العسكرية والعملياتية والفنية والإدارية.



وفي إطار ما يقوم به الحرس الوطني من إسناد لجهات الدولة باعتباره جهاز الإسناد الأول في الكويت وتحقيقا لأهداف الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند» فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني يقضي بالتعاون في مجال الطيران.



كما تم تدشين العمل في مركز العمليات والمنظومة الأمنية وإدارة الأزمات للحرس الوطني للارتقاء بعمليات تأمين مواقع الحرس الوطني والمنشآت الحيوية التي يتولى الحرس الوطني حمايتها.



وحرصاً على تنفيذ توجيهاتكم السديدة بالتوازن بين الحماية والإسناد فقد تم تخريج دورات متخصصة لتأهيل الفنيين العسكريين تعد الأولى من نوعها في الحرس الوطني لإتقان استخدام الأجهزة والمعدات ورفع قدراتهم في ممارسة الحرف الفنية بكل كفاءة واقتدار.



وتفعيلا للدور المجتمعي للحرس الوطني وإيمانا بمسؤوليته تجاه المجتمع فقد تم إطلاق المبادرات لاحتواء أبناء الكويت من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع من خلال التعاون المثمر مع النادي الكويتي الرياضي للصم وإقامة دورات كل عام لتعليم لغة الإشارة لمنتسبي الحرس الوطني وموظفي الدولة.



بالإضافة إلى إعادة عقد دورات تنمية ووفاء لكويت العطاء التي اطلقها الحرس الوطني لتدريب الشباب الكويتي وصقل مواهبهم وتأهيلهم للمستقبل.



كما قام الحرس الوطني باستكمال استراتيجية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وسيستضيف في شهر نوفمبر 2023 اجتماع مؤتمر القوى البشرية للاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) بهدف تعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.



وختاماً: فإننا نجدد لكم العهد بأننا سنواصل البذل والعطاء ليظل الحرس الوطني أهلاً لتحمل أمانة الذود عن الوطن وحماية أراضيه وتحقيق الأمن لأبنائه بكل تفان وإخلاص متعاونين مع إخواننا في وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام مستلهمين بذلك توجيهات قيادة الكويت الحكيمة.



وندعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن يجعلها بلدا آمنا تحت قيادة راعي نهضتنا ووالدنا سيدي صاحب السمو أميرنا المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة بمؤازرة سموكم، حفظكما الله ورعاكما، وسدد على دروب الخير والرخاء خطاكما ومتعكما بالصحة والعافية والعمر المديد وأن يمن على سيدي سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بالشفاء العاجل.



وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



ثم تم عرض فيلم وثائقي بعنوان «أهداف الوثيقة التوجيهية».



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل سموه، حفظه الله، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا، وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.