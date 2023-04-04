بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن فرق التفتيش الميداني المكلفة بمراقبة العمل الخيري وجمع التبرعات قامت بتنفيذ مئات الزيارات الميدانية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية لرصد ومتابعة المخالفات خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان.



وأوضحت الوزارة في التقرير الدوري لعمل فرق تفتيش شهر رمضان خلال المشروع العشرين عن الفترة من 1 حتى 10 رمضان أن فرقها قامت بـ 692 زيارة ميدانية للمساجد و40 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية، حيث رصدت 70 كشكا لجمع الملابس وأزالت 35 كشكا منها.



واضافت أنها رصدت كذلك 70 مطعما يقوم بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، مشيرة الى رصد 54 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات وتمت مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.



وبينت انه تم رصد 30 مخالفة بالمساجد عبارة عن اعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بهذا الخصوص.



واشارت الى رصد 3 صناديق لجمع التبرعات في المساجد مخالفة لقانون جمع المال، حيث تم عمل محضر اثبات حالة من قبل مفتشي الوزارة ومخاطبة وزارة الأوقاف، كما رصدت 14 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وتمت مخاطبة النيابة العامة بهذا الشأن.



وأفادت الوزارة بأنه تم كذلك رصد 3 مخالفات لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات في الشوارع وتمت مخاطبة وزارة الداخلية بهذا الشأن، كما تم رصد 21 مخالفة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لجمع التبرعات، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات.



وأضافت انه تم رصد 6 فرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وأعدت مخاطبة لادارة تنمية المجتمع بهذا الشأن.