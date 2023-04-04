فـــي إطـــار جهودها الإنسانية داخل الكويت وخارجها، أعلنت جمعية النجاة الخيرية عن إطلاق مشروع «أيتام الراحمون» الهادف لكفالة 270 يتيما في اليمن لمدة عام. وقال مدير إدارة الأيتام بالنجاة الخيرية عبدالله الرويشد: نهدف من هذه الحملة إلى تقديم الرعاية للأيتام اليمنيين المكفولين من الجمعية، وتوفير حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء وتعليم، مبينا أن قيمة كفالة اليتيم 180 دينارا لعام، ويمكن المساهمة بدءا من دينار واحد، مؤكدا أن كفالة الأيتام تتم بالتعاون مع جمعيات خيرية يمنية مرخصة من وزارة الخارجية.



وأوضح الرويشد أن الحملة لاقت تفاعلا من أهل الخير حيث تمت كفالة أكثر من 170 يتيما والمتبقي أقل من 100 يتيم وتكتمل الحملة.



وحث الرويشد أهل الخير على المساهمة في هذا المشروع المهم، مذكرا بقول النبي ﷺ «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى»، مبينا أن التبرع عبر الموقع الالكتروني للجمعية، أو بالاتصال على 1800082، موضحا أن الجمعية تكفل ما يقارب 12 ألف يتيم.