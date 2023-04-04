نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» حفل قرقيعان للأطفال في مجمع الأفنيوز، في إطار برنامجه الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية.



وساهمت مشاركة «بيتك» في حفل القرقيعان التي دأب البنك على القيام بها سنويا بإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال، وهو ما يعكس حرص البنك على التفاعل مع كل شرائح المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات.



أجهزة العيادي



كما وفر «بيتك» للجمهور رواد مجمع الأفنيوز، أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية لتشمل الدينار، والـ 5 دنانير، والـ 10 دنانير. ويؤكد ذلك حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائما إلى عملائه في أماكن تواجدهم.



«تواصل بالخير في شهر الخير»



ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير» على المبادرات المجتمعية المختلفة ويضم فعاليات قرقيعان، وحملة إفطار الصائم، ومسابقة تحدي المشي، وأنشطة رياضية وشبابية مختلفة، ومسابقات قرآنية، وتفاعلا يوميا مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية وتعزيز ثقافة عدم السرعة خلال موعد الإفطار بالتعاون مع وزارة الداخلية.



كما يتضمن برنامج «بيتك» تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية «ماجلة رمضان» وكسوة العيد على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تأكيد جديد على ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية ودوره بالمشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية.