أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تنظيمها لحفل القرقيعان السنوي بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لمشاركة أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة فرحة وبركة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور».



وشهد الحفل حضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري، ونائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ومراكز رعاية المعاقين عامر العنزي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين الكويت وليد الخشتي، ومجموعة من مسؤولي الوزارات والهيئات والسفارات المختلفة في الدولة.



وتفخر «زين» بتعاونها سنويا مع إدارة الرعاية الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لإنجاح هذا الحفل تحت مظلة حملتها الرمضانية «زين الشهور»، حيث تقوم الشركة من خلال هذا التعاون بمشاركة فرحة القرقيعان مع أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من قاطني دور الرعاية لإدخال البهجة في قلوبهم، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات التراثية والمسرحية التي قدمها أبناء دور الرعاية.



وقام فريق «زين» خلال الحفل بتقديم القرقيعان والهدايا والألعاب لأبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها الحفل، وهي اللفتة التي عكست الأجواء التراثية الرمضانية الجميلة رغبة منها في إضفاء لمسة وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصا خلال الشهر الفضيل.



وتؤمن «زين» بأن مسؤوليتها تجاه المجالات الإنسانية والخيرية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوع برنامجها الرمضاني المكثف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.