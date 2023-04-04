نظمت شركة لولو هايبر ماركت في الكويت فعالية للاحتفال بيوم التوعية بالتوحد العالمي في 2 أبريل في فرع القرين التابع للهايبرماركت، لزيادة الوعي حول التوحد وتقديم الدعم للأفراد المصابين بالتوحد وعائلاتهم.



وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك ألعاب الأطفال وورش عمل تفاعلية مصممة خصوصا للأطفال المصابين بالتوحد، كما تم عرض العديد من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات الفريدة للأفراد المصابين بالتوحد. وفي بيان صادر عن سوبرماركت لولو هايبرماركت بمناسبة هذا الحدث، أعلنت الشركة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتدرك أهمية خلق مجتمع يدعم ويشمل الأفراد المصابين بالتوحد. وتهدف شركة لولو هايبر ماركت من خلال تنظيم يوم التوعية بالتوحد إلى تعزيز فهم أكبر للتوحد وتشجيع الجمهور على دعم المصابين بالتوحد. ونال الحدث استحسان المجتمع، حيث عبر العديد من الحضور عن شكرهم للهايبرماركت لتوفير الفرصة لتعلم المزيد حول التوحد والتواصل مع الآخرين في المجتمع المصاب بالتوحد، كما أعلنت شركة لولو هايبر ماركت في الكويت عن نيتها مواصلة جهودها لدعم الأفراد المصابين بالتوحد وعائلاتهم في المستقبل.