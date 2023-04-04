

عبدالحميد الخطيب



عبّر الفنان القدير جاسم النبهان لـ«الأنباء» عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية لمسلسل «البوشية»، قائلا: العمل اثر في الناس واحبوه منذ الحلقة الاولى، لاسيما أن اجواءه تراثية جميلة، ولأن أحداثه شائقة وتستعرض قصة فيها رسائل درامية هادفة يتم تقديمها برؤية إخراجية «غير»، بجانب المباراة التمثيلية بين الفنانين المشاركين الذين بذلوا مجهودا واضحا لنظهر بهذا المستوى المتميز، مؤكدا ان شخصيته في «البوشية» تختلف شكلا ومضمونا عن أعماله التراثية السابقة.



وفي نفس السياق، أثنى النبهان على المجهود المبذول في مسلسل «كذبة ابريل»، وعلى القصة والاخراج والأداء التمثيلي للنجوم المشاركين فيه. وقال: لا أقبل بأي أدوار متشابهة، فكل شخصية اقدمها لها طابعها الذي يميزها وحالتها الدرامية التي تترك أثرا وبصمة في مشواري الفني، و«كذبة ابريل» عمل ناجح والحمد لله، وشخصية «سامي» التي اجسدها خلال أحداثه تجد اصداء رائعة بين المشاهدين.