

علاء مجيد

واصلت ميزانيات البنوك الكويتية التوسع خلال عام 2022 وزيادة حجم الأصول نتيجة نمو القروض بنسبة 19% على أساس سنوي رغم تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية، حيث لم يمنع رفع أسعار الفائدة من مواصلة الأفراد والشركات من مواصلة الاقتراض في ظل تحسن البيئة التشغيلية في الكويت والتفاؤل وزياد الثقة في الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة بالتزامن مع رفع أسعار النفط.



وأكدت النتائج صلابة المركز المالي للبنوك الكويتية وقدرتها على الاستفادة بالحد الأقصى من التعافي وعودة الحياة الى طبيعتها وتراجع المخصصات الذي انعكس إيجابا على ربحيتها أيضا إضافة إلى قدرتها على توليد المزيد من الإيرادات في ظروف تشغيلية صحية.



وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية العشرة التي أعلنت عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة 16.35% حيث بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية العام الماضي لنحو 71.8 مليار دينار مقارنة بـ 61.72 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 10.09 مليارات دينار.



فيما ارتفع إجمالي قروض وسلفيات العملاء للبنوك الكويتية بنسبة نمو بلغت 19.05% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2021، وقد بلغت قروض وسلفيات العملاء خلال العام 2022 بنهاية ديسمبر الماضي 70.45 مليار دينار مقارنة بـ 59.17 مليار دينار في نفس الفترة المقارنة من العام 2021 بزيادة 11.27 مليار دينار.



وجاء البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث ودائع العملاء بمقدار 20.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022 وبنسبة زيادة سنوية تبلغ 10.38% مقارنة بـ 18.28 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفي المرتبة الثانية حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحجم ودائع عملاء يقدر بـ 22.48 مليار دينار وبنسبة زيادة سنوية بلغت 41.7% مقارنة بـ 15.86 مليار دينار في الفترة المقارنة من 2021.



فيما حل ثالثا بنك بوبيان بحجم ودائع عملاء بلغ 5.96 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 6.1% مقارنة بـ 5.61 مليارات دينار في نفس الفترة المقارنة من عام 2021. وجاء البنك الأهلي في المركز الرابع بمقدار 4.42 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 12.98% مقارنة بـ 3.91 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وجاء بنك الخليج في المرتبة الخامسة بحجم ودائع عملاء بلغ 4.24 مليارات دينار وبنسبة تراجع 1.33% مقارنة بـ 4.30 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021، كما جاء بنك برقان في المرتبة السادسة بحجم ودائع عملاء بلغ 3.93 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغ 5.51% مقارنة بـ 4.16 مليارات دينار في الفترة المقارنة من عام 2021.



وفيما يخص الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية لعملائها، فقد حل البنك الوطني في المرتبة الأولى من حيث قروض وسلفيات العملاء والتي بلغت بنهاية العام الماضي ما قيمته 20.99 مليار دينار وبنسبة نمو 6.47% مقارنة بـ 19.72 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2021.



وفي المركز الثاني حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) بحجم قروض بلغ 18.84 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 65.9% مقارنة بـ 11.35 مليار دينار في الفترة المقارنة من عام 2021، وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض وسلفيات بلغ 5.91 مليار دينار وبنسبة نمو 7.26% مقارنة بـ 5.51 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام 2021.