حمد العطار: أداء الصندوق يعكس الخطى الناجحة التي تسير عليها الشركة في تحقيق أفضل العوائد الممكنة وبمخاطر محدودة

شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة في اجتياز التحديات بنجاح والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكفاءة



ضمن جهودها لخدمة عملائها والارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير باقة أوسع من الحلول الاستثمارية لتكون الخيار المفضل للاستثمار، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة من حيث الأداء والأصول المدارة، في بيان صحافي أنه من المقرر البدء في توزيع أرباح نقدية لحملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري عن النصف الثاني من عام 2022 بواقع 24 فلسا للوحدة من رأس المال لصافي قيمة الوحدة كما في 31/3/2023، وسيتم التوزيع من تاريخ 20/4/2023 وذلك بفضل تمتع شركة الاستثمارات الوطنية بفريق عمل متخصص في مجال الاستثمار والتحليل المالي، على الرغم من العوامل الدافعة لتقلبات السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، ضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.



وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العطار بأن أداء صندوق الوطنية الاستثماري المتميز وتوزيعاته النقدية يعكس الخطى الناجحة التي تسير عليها الشركة في إدارة الصندوق وتوظيف استراتيجيتها الاستثمارية بطريقة فعالة وناجحة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة وبمخاطر محدودة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.



وذكر العطار ان التوزيعات النقدية لحاملي وحدات صندوق الوطنية الاستثماري خلال الفترة جاءت بفضل قرارات الاستثمار الرشيدة والإدارة الحصيفة للصندوق، واتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد والحكيم في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة.



وقال العطار إن صندوق الوطنية الاستثماري تأسس بتاريخ 5 يناير 2001 وتتمثل أغراض الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوافر في أدوات نقدية كالودائع قصيرة وطويلة الأجل والصناديق النقدية والسندات والصكوك والأوراق المالية التي يسمح بها النظام المالي للصندوق، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر في اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية والعمل على الاستفادة منها.



وأشار إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية لديها سياسة مالية حصيفة في إدارة رأسمال صندوق الوطنية الاستثماري، حيث تتركز الأهداف في تأمين قدرات الصندوق على الاستمرار في مزاولة أعماله لتحقيق عوائد لحاملي الوحدات والمستفيدين الآخرين وأيضا للإبقاء على موارد مالية تدعم أنشطة الصندوق الاستثمارية.



وذكر العطار أن صندوق الوطنية الاستثماري يتبع سياسة استثمارية متوازنة تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على رأس المال المستثمر وتقليل المخاطر الاستثمارية إلى حدودها الدنيا من خلال تنويع النشاط الاستثماري، ويمتلك الصندوق الخبرة والدراية في طبيعة النشاط، حيث تبذل إدارة الصندوق أقصى جهودها في توجيه استثمارات الصندوق نحو الشركات القيادية والتشغيلية في بورصة الكويت.



صناديق الشركة.. أداء متميز



أشاد العطار بالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها شركة الاستثمارات الوطنية الذي يعكس النهج السليم والمتحفظ وفريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية وتحقيق عوائد إيجابية.



وأعرب العطار عن سعادته بالأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة الاستثمارات الوطنية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح يتطلب توافر عدد من العوامل والمقومات الأساسية كالخبرة الاستثمارية والإدارة المحترفة والمتابعة الشاملة والحثيثة لكل الأخبار والقرارات التي تؤثر على الأسواق المالية.



وعلى الصعيد ذاته، ذكر العطار أن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة في اجتياز التحديات بنجاح والاستفادة من الفرص المتاحة بكفاءة وذلك عبر تبني مجموعة من المبادرات التي ترتكز على النمو الثابت والاستدامة والسياسة المرنة لإدارة المخاطر ومرونة العمليات والمنتجات الاستثمارية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق سريعة التغير.



واختتم العطار حديثه مشددا على أن شركة الاستثمارات الوطنية تركز على فهم احتياجات العملاء الديناميكية بهدف تحسين الخدمات والمنتجات وتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة المناسبة ذات العائد الآمن والمتزايد في ظل الظروف الحالية للسوق، حيث تهدف الشركة للحفاظ على نهج قائم على البحث وتوقع الاتجاهات وتحسين وضع استثمارات العملاء وتحقيق أهدافهم، والحرص على تطوير منتجات مبتكرة وتوسيع نطاق انتشارها وتحقيق نتائج عالية الأداء في الأعوام المقبلة.





















