

كان من سنته المطهرة وأخلاقه الفاضلة صلى الله عليه وسلم قبول الهدية والإثابة عليها. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري.



ويبين صلى الله عليه وسلم أن قيمة الهدية هي فيما تحمله من معنى، فهي رمز للمحبة ودليل على المودة، وليست قيمتها بغلائها او عظمتها، فيقول صلى الله عليه وسلم: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إليّ ذراع او كراع لقبلت» رواه البخاري.



وهناك سلبيات للهدية، فبعض الناس يقدم الرشوة ويغلفها بغلاف الهدية، وهذه ملعون باذلها، ملعون من قبلها، ومن سلبيات الهدية «المنّة» فكثير من الناس اذا اهدى الهدية جعلها حدثا مهما. ومن سلبيات الهدية الرداءة، فبعض الناس يكون مقتدرا على الهدايا الحسنة والهبات الطيبة ولكنه لا يختار في هديته الا اردأ الأمور، بل قد يعمد الى أشياء عنده عفى عليها الزمن فيجعلها هدية، والله يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). ومن سلبيات الهدية ايضا ان يتكلف الانسان الهدايا الباهظة والهبات الغالية، «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.