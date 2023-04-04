القاعدة الثامنة: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين - يوسف: 90).



اعلم علم اليقين ما ضرك بخس الناس حقك إن علا قدرك عند ربك، فالذي بيع بثمن بخس مكن من خزائن الأرض (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين)، فالتقوى والصبر سببان في تغير الحال إلى الأفضل، فبالصبر والتقوى تنال عز الدنيا والآخرة.



فإذا اتقيت الله وأطعته فيما أمر وانتهيت عما عنه نهى وزجر وصبرت على ما أصابك، فلا تستعجل الأقدار، ولا تحمل الأوزار، فإن الله لا يضيع أجرك في الدنيا، ثم يؤتيك أجرك في الآخرة، فالمؤمن يصبر عن الشهوة ويصبر على الطاعة، ويصبر على قضاء الله وقدره (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين).



لذا خذها قاعدة في حياتك «إنه من يتق الله ويصبر، فإن الله لا يضيع ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهاه».