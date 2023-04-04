

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الشهري الثالث لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر مارس. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث فازت لولوة عبدالهادي عبد متعب بالجائزة الكبرى بقيمة 10.000 دينار، إضافة إلى 10 رابحين لكل منهم 1000 دينار وهم: هارديب سنغ ساهني جوجندس ساهني، أحمد عاصم محمد محمود، أبرار وليد جاسم الشرقاوي، ضرار صالح علي الطراروة، عبد الكوتى فاري كوتيل ابوبكر، انوار فهد خليفة الدعي، انوار فهد خليفة الدعي، علي عبده عابدين موسى، خالد راشد جبر شمخى، فهد مقعد سلطان العتيبي، ويوسف عبدالله حسين الرامزي.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، التحول الرقمي والابتكار: يسرنا تهنئة عملائنا المميزين، ممن كان الربح من نصيبهم في السحب الثالث لحساب الدروازة، كما نتمنى لجميع عملاء حساب الدروازة في KIB حظا أوفر في السحوبات الشهرية المقبلة. ونحن نواصل التزامنا باستراتيجية KIB الرامية إلى مكافأة عملائنا وبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال الاستمرار بتوفير منتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، مدعومة بأقوى المزايا التي تمنحهم قيمة مضافة وتناسب أسلوب حياتهم العصري، إضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المناسبة لكافة شرائح العملاء.