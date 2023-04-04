

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه وتمنحهم تجربة تسوق استثنائية.

وفي ذلك الإطار، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة NBK FlexiPay من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت، التي تمكن كافة العملاء من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية من سداد قيمة مشترياتهم على أقساط بدون فوائد.



ويعد الوطني أول بنك في الكويت يوفر خدمة NBK FlexiPay، التي تمكن العملاء من سداد قيمة المشتريات على أقساط تمتد إلى 12 شهرا من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت.

وعلى العميل الدخول إلى خدمة الوطني عبر الإنترنت بعد الانتهاء من الشراء والدفع، وطلب تحويل عملية الدفع إلى خدمة NBK FlexiPay. ويتم إخطار العملاء في غضون 72 ساعة من طلب تحويل عملية الدفع إلى خدمة NBK FlexiPay عن طريق رسالة نصية قصيرة تفيد بأن المعاملة تم تحويلها بنجاح إلى الخدمة.



ويمكن لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية الاستمتاع بالخدمة على كافة مشترياتهم المحلية والدولية، وذلك لكل عملية شراء لا تقل قيمتها عن 150 دينارا، وبحد أقصى 3 عمليات شراء سنويا.



ويمكن لجميع حاملي بطاقات الوطني الائتمانية باستثناء حاملي بطاقات Classic، Gold وTitanium الوطني الائتمانية الاستفادة من الخدمة عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر داخل الكويت وخارجها ومن ضمنها السحب النقدي المسبق.



من جانب آخر، بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة عند نقاط البيع في المحلات المشاركة وهي «جايت»، «مكتبة جرير» و«فانتسي وورلد».

ولكن عند الرغبة بتحويل مشترياتك لدى المحلات المشاركة، يجب أن تتم المعاملة لدى المحلات المختارة وسؤال أمين الصندوق عن توافر خدمة NBK FlexiPay قبل الدفع.



وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: نحرص دائما على توفير أحدث الخدمات وابتكار أفضل حلول الدفع المرنة التي تلبي احتياجات عملائنا وتناسب أنماط حياتهم وتمنحهم تجربة مصرفية متكاملة.



وأضاف: كعادة الوطني وترسيخا لتفوقه، نعد أول من يقدم هذه الخدمة في الكويت عبر الإنترنت من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت، ما يؤكد أننا الأقرب لعملائنا.



وأكد البلام أن الوطني يواصل تكريس موقعه الريادي كأكبر البنوك المحلية، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية، حلول مصرفية مبتكرة وفهم عميق لاحتياجات العملاء.



وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من المزايا، ومنها: برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.



ويعد بنك الكويت الوطني البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم خدمة NBK Geo Alerts من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، ما يعكس تفوقه في تقديم حلول مبتكرة تسهم في راحة العملاء، تلبية احتياجاتهم بعناية، الوقوف على تفاصيل تفضيلاتهم والوصول إليهم في التوقيت المناسب أثناء التسوق لتقديم العروض المتوافرة وفقا لما يناسب كل عميل على حدة.