

أعلن بنك برقان عن إطلاق حملته الرمضانية المميزة تحت شعار «عطاؤنا دافعنا»، كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية للشركات والخاص بشهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الحملة تماشيا مع جهوده المتواصلة والرامية إلى تشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم التطوع والتكاتف لإنجاز الأعمال الخيرية، انطلاقا من المبادئ الأساسية التي يتبناها البنك في رؤيته وأهدافه.

وفي إطار برنامجه لهذا العام، ينظم البنك مجموعة من المبادرات الخاصة من خلال شراكات استراتيجية ذات مضمون إنساني واجتماعي، تهدف إلى نشر الفرح بين الأسر المتعففة والأطفال في المستشفيات خلال الشهر الفضيل.



ويشمل برنامج حملة «برقان» عددا من المبادرات والفعاليات الإنسانية التطوعية، بما في ذلك توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي (KRCS)، إلى جانب توزيع الألعاب على الأسر المتعففة والأطفال في المستشفيات بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH)، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في المواهب الكويتية الشابة، وذلك من خلال تنظيم النسخة الخامسة للبطولة النسائية لكرة القدم بالتعاون مؤسسة ايتي بيرسنت الرياضية المجتمعية، ورعاية مشاركة منتخب الكويت للبادل في بطولة «ناس الدولية»، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 8 منتخبات دول عربية لأول مرة، بالتعاون مع نادي البادل الكويتي التخصصي.

وتجسد هذه المبادرات التزام البنك بقيمه الإنسانية وسعيه الدؤوب إلى مساعدة كل شرائح المجتمع وتحسين أسلوب حياتهم.



وبهذه المناسبة، قالت حصة النجادة، مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: حريصون على ترسيخ شراكات قوية وطويلة الأمد مع الهيئات والمؤسسات الخيرية الرائدة، التزاما بمسؤولياتنا تجاه المجتمع.

ونحن في غاية الامتنان لدعم وتعاون جمعية الهلال الأحمر الكويتي المستمر لمساهماتنا الاجتماعية، ومساعدتنا في تقديم السلال الغذائية الرمضانية والألعاب للأسر المتعففة في كافة أنحاء الكويت.

ومن جهة ثانية، نفتخر بشراكتنا الممتدة لنحو 22 عاما مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (KACCH) وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (BACCH)، والتي تثمر هذا العام من جديد لترسم البسمة وتنشر الفرح بين الأطفال، وتمنحهم الأمل خلال شهر العطاء.



وأضافت النجادة: يفتخر «برقان» بدوره كمساهم أساسي في خدمة المجتمع ودعم الرياضة الكويتية وتشجيع الشباب الكويتي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية من خلال رعاية عدة أنشطة منها بطولة كرة القدم النسائية في نسختها الخامسة، ورعاية منتخب الكويت للبادل في بطولة ناس الدولية.

كما نواصل في بنك برقان سعينا الدؤوب إلى خلق قيمة مضافة في حملتنا الرمضانية من خلال إطلاق ودعم مختلف الأنشطة والمبادرات التي تضمن كافة شرائح المجتمع وأفراده.