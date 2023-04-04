

أعلنت منزيس للطيران، الشريك الرئيسي لخدمات المطارات العالمية وخطوط الطيران، وإحدى شركات أجيليتي، عن مواصلة توسعها في أميركا اللاتينية بتقديم الخدمات الأرضية وخدمات النقل الجوي في كل من كوستاريكا وتشيلي.



في كوستاريكا حصلت منزيس على تراخيص تشغيل الخدمات الأرضية في مطار خوان سانتاماريا الدولي، أكبر مطارات الدولة والمطار الدولي الرئيسي للمسافرين، كما حصلت على تراخيص مماثلة في مطار ليبيريا غواناكاستي، إضافة إلى ذلك، تعكف منزيس على توسعة محفظة أعمالها في مطار خوان سانتاماريا الدولي بمنشآت شحن البضائع من خلال شراكتها مع تيرميناليس أونيداس (TUSA).



جدير بالذكر أن شركة منزيس هي مقدم خدمات الطيران الوحيدة في مطار خوان سانتاماريا الدولي في كوستاريكا حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي وخدمات الأمن، وتركز حاليا على تطوير وتنمية خدماتها الثلاث الرئيسية في بقية المطارات العاملة في كافة أنحاء البلاد.



وفي تشيلي، وبعد استحواذها على حصة مسيطرة في رأسمال شركة أغونسا لخدمات الطيران خلال العام الماضي، حصلت منزيس على التصاريح اللازمة لبدء تقديم خدمات الشحن الجوي في السوق.



وستقوم شركة أغونسا - منزيس، التي تم تشكيلها مؤخرا، بتشغيل مستودعات نقل جوي على مساحة 65.000 قدم مربعة في مطار سانتياغو دي تشيلي، حيث يكون بإمكان المستودع مناولة البضائع الواردة والبريد السريع.

ويأتي هذا التوسع إضافة إلى أعمال الخدمات الأرضية التي تقدمها منزيس في مطار سانتياغو دي تشيلي، حيث تقدم خدماتها لشركات طيران عريقة مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز والخطوط الجوية القطرية.



وقد صرح حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة منزيس للطيران، قائلا: لقد حققنا نموا سريعا في أميركا اللاتينية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث توسعت عملياتنا من بلدين اثنين في سنة 2019 إلى ستة بلدان وأصبحنا الآن نقدم خدماتنا في المكسيك وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وغوتيمالا وتشيلي.

ونحن متفائلون للغاية بشأن هذه الفرص الأخيرة في كوستاريكا وتشيلي ونتطلع لتعزيز شبكتنا في هذا السوق الجاذب.