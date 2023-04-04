

هل هناك مخاطر من الفواكه والخضار في غير موسمها؟



يمكن أن تكون أضرار الخضار والفواكه غير الموسمية أكثر من فوائدها، فالفواكه والخضار غير الموسمية قد تحتوي على كمية كبيرة من المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزينها وصلاحيتها.



ووفقا للدكتورة إيرينا نيكولينا خبيرة التغذية فإن هذه المواد تؤثر سلبا في جسم الإنسان وتسبب الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء، وبالإضافة إلى ذلك، لمبيدات الحشرات والنترات علاقة بتطور الأورام.



وتدعو الخبيرة إلى الحذر من إضافة الفواكه والخضار غير الموسمية إلى النظام الغذائي للأطفال، لأن عملية إزالة السموم من أجسامهم بطيئة وليست سريعة ونشطة كما لدى البالغين. وتنصح الخبيرة بالانتظار حتى الصيف لشراء التفاح والعنب والفراولة والخوخ وغيرها.



وتضيف: يمكن الحصول على الفيتامينات من المنتجات المجمدة، وفي حالة الرغبة الشديدة في تناول فاكهة طازجة فمن الأفضل شراء فاكهة صغيرة الحجم وذات ألوان ورائحة طبيعية، وليست الكبيرة وذات الألوان الجذابة.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»