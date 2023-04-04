يسود الترقب والمخاوف من اندلاع أعمال عنف في نيويورك التي تشهد اليوم مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في سابقة تاريخية في الولايات المتحدة، لإبلاغه رسميا لائحة الاتهامات الموجهة ضده في قضية دفعه أموالا لشراء صمت ممثلة ادعت إقامة علاقة معه.



ويقول مساعدوه إن ترامب توجه من منزله في مارالاغو في فلوريدا ليغادر إلى نيويورك لـ «تسليم نفسه».



وهناك، في إطار الإجراءات المتوقعة لتوجيه التهمة الجنائية له، سيخضع الرئيس الأميركي السابق لإجراءات الحجز المعتادة عبر أخذ بصماته والتقاط صورته، التي قد تؤدي لواحدة من أشهر الصور الجنائية في العصر الحديث.



وجاء في بيان لترامب، أنه سيلقي كلمة في بالم بيتش اليوم، وسط مخاوف من تكراره دعوة أنصاره للتظاهر على غرار اقتحامهم الكونغرس عام 2021.



وندد ترامب الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض بالاتهام «الزائف والمخزي» الذي اعتبر أنه من تدبير الديموقراطيين قبل الحملة الرئاسية، معتبرا الملاحقات القضائية بحقه بأنها «حملة اضطهاد» موجها انتقادات للقاضي آلفين براغ المكلف النظر فيها.



وطالب ترامب، مؤيديه بالإسهام والتبرع بالأموال لصالح حملته الانتخابية للترشح للرئاسة لعام 2024. وقال في مقطع فيديو نشره على موقع «تروث سوشيال»: «كانت حملتنا الرئاسية تمول دائما من قبل الوطنيين أمثالكم، وان مساهمتكم ستظهر لليسار أنه ليس بإمكان أحد أن يدمر أعظم حراك سياسي في التاريخ.. وهذا هو أعظم حراك سياسي في التاريخ حتى وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة لا يمكنها الاعتراض على ذلك لأنهم يعلمون أن هذه هي الحقيقة».



وفي نيويورك، وضعت شرطة مدينة نيويورك في «حالة تأهب». وأمرت الشرطة التي تضم 36 ألف شرطي و19 ألف مدني، كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة ولمدة أسبوع.



وقد ندد محاموه بتصويت هيئة محلفين لصالح توجيه الاتهام لموكلهم، واصفين الأمر بأنه «اضطهاد سياسي».



ورفض محامي ترامب جو تاكوبينا التهم ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في «عالم مقلوب رأسا على عقب». وقال المحامي في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية «إنها قضية اضطهاد سياسي».



كذلك وصف تاكوبينا مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي سجن بتهم متصلة بالقضية وانقلب ضد الملياردير الجمهوري والذي يرجح أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية، بأنه «مدان يعاني الكذب المرضي».



وقد يصبح الجمهوري البالغ 76 عاما أول رئيس سابق أو في المنصب يوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية.



وقال تاكوبينا إنه لا يتوقع أن يبادر الدفاع إلى طلب رد القضية فورا، مشيرا إلى أن وكلاء الرئيس السابق لم يتسن لهم بعد الاطلاع على التهم.



لكن وكيلا آخر لترامب هو المحامي جيمس تراستي قال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية إنه «بناء على ما نتوقع أن يكون عليه الاتهام، ستشوبه ثغرات قانونية وسيواجه مبكرا بطلب رد مشروع».



لكن الجمهوري آسا هاتشينسون، الحاكم السابق لولاية أركنساس في جنوب الولايات المتحدة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات التمهيدية للحزب لخوض السباق الرئاسي، طرح تساؤلات جدية حول مثل هذه الاستراتيجية، داعيا ترامب الى الانسحاب من السباق.