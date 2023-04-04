

عبدالعزيز جاسم



يبدو أن دوري الـ4 بالمجموعة الثانية في دوري زين الممتاز لن يتغير فيه الكثير، فهي 6 جولات والسقوط بها قد يضعك تحت ضغط كبير وقد لا تستطيع الوقوف مرة أخرى لأن الرصيد الحالي من النقاط لا يسمح لك بالتفريط بأي نقطة لذلك تعتبر خسارة الساحل من الجهراء 1-2 بداية الاقتراب بشكل كبير من دوري المظاليم وعلى العكس تماما اقتراب أبناء القصر الأحمر هي بمنزلة إعلان لهم في البقاء مع الكبار، بينما حقق النصر الأهم وتجاوز أقرب منافسيه التضامن بهدفين دون رد.



وقد أثبت الجهراء قدرته على تجاوز جميع الصعوبات فبعد رحيل مدربه السلوفيني ساندي سينوفسكي وقيادة دفة الفريق للمدرب الوطني سلامة هادي حافظ «أبناء القصر الأحمر» على شكلهم الفني وكان الطرف المبادر والباحث عن الفوز وبالفعل كانت الغلبة لهم بنهاية المطاف بسبب الإصرار الكبير على تحقيق انتصار قد يريحهم نفسيا في قادم المواجهات ويعطي المدرب «الجديد القديم» البرازيلي جانسينيز داسيلفا أريحية كبيرة بتطوير مستوى الفريق تمهيدا للموسم المقبل. وعلى الطرف المقابل، يبدو أن الساحل يدرك تماما صعوبة البقاء في «دوري الأضواء» بسبب فارق النقاط الكبير لذلك قد نجد جميع مبارياته المقبلة بمنزلة تأدية واجب.



كما قدم النصر أمام التضامن مباراة فنية مميزة من ناحية الانضباط التكتيكي وعدم منح المنافس أي فرصة من أجل الاقتراب منه لذلك يدرك المدرب جمال محمود أن الفوز سيطبق المثل الشهير «ضرب عصفورين بحجر واحد» وبالفعل حدث ذلك بعد تحقيق الفوز بهدفين مستحقين. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن المدرب ماهر الشمري لم يجد الحل لانتشال التضامن من الوضع الذي عانى منه في الجولات السابقة بالدوري لذلك أي خسارة أخرى قد تعني أن البقاء أشبه بالمستحيل.