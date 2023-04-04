

أعلن البنك الأهلي المتحد عن قيامه بالرعاية الرئيسية لمباريات كرة القدم للشباب التي نظمتها شركة تشوز كويت لتنظيم البطولات الرياضية خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس في نادي خيطان.



وتعليقا على هذه المبادرة، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي «الرعاية ضمن عدد من المبادرات والفعاليات التي يتبناها البنك لتعزيز دوره المجتمعي من خلال الانخراط في مجتمع الشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وخصوصا كرة القدم التي تعد من أكثر الرياضات شعبية في المجتمع الكويتي، ولكوننا أحد البنوك الرائدة في دعم الرياضة وتشجيع الرياضيين فقد وضعنا الأنشطة الرياضية في مقدمة برنامجنا المتنوع للمسؤولية المجتمعية للحفاظ على دورنا البارز والمعروف في هذا المجال».



وأضافت التميمي أن «الأهلي المتحد» يؤمن بأهمية الرياضة ودورها في خلق بناء وتنمية القدرات العقلية والنفسية والصحية للشباب، كما يحرص من خلال مبادراته المجتمعية على دعم الأجيال الشابة وان يكونوا على قدر عال من اللياقة البدنية والصحة السليمة.



هذا، وقد شارك سلطان النجدي وفجر الكندري من البنك الأهلي المتحد في تكريم الفائزين بالمباريات وتسليم كأس البطولة للفائز.