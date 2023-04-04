

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء «الجريحين» بين ليفربول وتشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من منافسات البريمييرليغ، والتي تقام على ستاد «ستامفورد بريدج» معقل البلوز، وذلك بعد أن حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الدور الأول التي جمعتهما على ستاد «آنفيلد» ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري.



ويدخل رفاق محمد صلاح المباراة وأعينهم على الثلاث نقاط، رافعين شعار لا بديل عن الفوز، لاسيما بعد الهزيمة الثقيلة في المباراة الماضية أمام مان سيتي 1-4، بينما يسعى تشلسي لمحاولة تصحيح الأوضاع مرة أخرى والعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا بثانية نظيفة والتي كانت سببا في إقالة مدرب الفريق غراهام بوتر.



ويتواجد تشلسي حاليا في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة من 28 مباراة بينما يأتي ليفربول في المركز الـ 8 بـ 42 نقطة من 27 مباراة.



أعلن نادي تشلسي عن إقالة مدربه بوتر، وذلك بعد أقل من سبعة أشهر على تسلمه المهمة خلفا للألماني توماس توخل.



وتأتي إقالة بوتر غداة خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه أستون فيلا 0-2، ما جعله قابعا في المركز الحادي عشر لترتيب الدوري الممتاز.



وقال النادي في بيان «يعلن تشلسي أن غراهام بوتر رحل عن النادي»، مضيفا «وافق غراهام على التعاون مع النادي من أجل تسهيل العملية الانتقالية وجعلها سلسة».



وتابع «يود تشلسي أن يشكر غراهام على كل جهوده ومساهمته ويتمنى له حظا سعيدا للمستقبل»، كاشفا عن أن مساعده الإسباني برونو سالتور سيتولى مهمة قيادة الفريق موقتا.



وكان ابن الـ 47 عاما تسلم المهمة في سبتمبر خلفا لتوخل، بعدما أمضى ثلاثة أعوام ناجحة مع برايتون.



وخلافا لمعاناته في الدوري المحلي الذي تلقى فيه حتى الآن 10 هزائم مع 8 تعادلات في 28 مباراة، نجح تشلسي في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بعد 10 أيام في لقاء الذهاب.



وبدا بوتر مدركا لصعوبة موقفه بعد الخسارة من أستون فيلا، قائلا «لا أحب أن ألوم أي شخص، يجب أن أتحمل المسؤولية».



وتابع ردا على صافرات الاستهجان التي أطلقها قسم من جمهور تشلسي ضده «يمكننا أن نشعر بألم المشجعين... أتفهم أنه عندما تخسر في ملعبك، فإن العواطف في المباراة تجعل الناس يشعرون بخيبة أمل وإحباط وغضب».



وأقر أنه «في الموقع الذي نتواجد فيه حاليا في ترتيب الدوري لا أحد سعيد. يتوجب علي قبول أي انتقادات».



إلى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات مؤجلة من الجولة السابعة، حيث يلتقي ليستر سيتي مع أستون فيلا، وليدز مع نوتنغهام، وبورنموث مع برايتون.