

يعقوب العوضي



حسم القادسية موقعته مع الغريم التقليدي العربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة بفوز صريح ونظيف بثلاثة أشواط مقابل لا شيء أمس الأول، وبذلك حقق «الأصفر» فوزه الثاني من 3 مباريات رافعا رصيده إلى 9 نقاط واصل بها احتلال وصافة الترتيب العام خلف الكويت المتصدر بـ 3 انتصارات متتالية.



ومن المقرر أن يلتقي القادسية مع كاظمة في الـ 9.00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من المربع الذهبي، وفي حال الفوز يتصدر الترتيب العام مؤقتا انتظارا لنتيجة لقاء الكويت مع العربي غدا ضمن نفس الجولة وعلى نفس الصالة.



من جانب آخر، حددت لجنة المسابقات في الاتحاد موعد إقامة المباريات النهائية لبطولات الكأس في المراحل السنية، حيث يلعب العربي مع الكويت الخميس المقبل على لقب كأس الناشئين تحت 17 سنة على صالة الاتحاد، فيما تقام المباراة النهائية للأشبال تحت 15 سنة الأحد المقبل.