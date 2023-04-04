

تابع باريس سان جرمان المتصدر هدر النقاط إثر سقوطه للمباراة الثانية تواليا على أرضه، وهذه المرة أمام ليون بهدف دون رد سجله برادلي باركولا في المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وكان سان جرمان، الذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم، قد سقط أمام رين 0-2 في «بارك دي برينس» خلال المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد لنس الذي يتفوق على مرسيليا الثالث بفارق الأهداف.



ويحتل موناكو الفائز على ستراسبورغ 4-3 المركز الرابع مع 57 نقطة.



وللمرة الثانية تواليا يتعرض النجم الأرجنتيني في سان جرمان ليونيل ميسي لصافرات الاستهجان من قبل بعض جماهير «بارك دي برينس» خلال المباراة التي تأجل انطلاقها لفترة 10 دقائق عن موعدها المحدد بسبب تأخر وصول الحافلة التي كانت تقل فريق ليون، حسب ما أفاد النادي الباريسي.



وأثناء الإعلان عبر مكبر الصوت عن تشكيلة الفريق، أطلقت بعض الجماهير صافرات الاستهجان عند ذكر النجم الأرجنتيني، فيما هتف البعض منها «ميسي» ترحيبا ببطل مونديال قطر.



كما تعرض صاحب القميص الرقم 30 لإطلاق صافرات من قبل المتفرجين الذين تواجدوا في المدرجات قبل ساعة من صافرة البداية.