

ألحق ميلان حامل اللقب بمضيفه نابولي المتصدر هزيمته الثالثة للموسم، وذلك باكتساحه 4-0 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في لقاء يعتبر «بروفة» للمواجهة المرتقبة بينهما في ربع نهائي دوري الأبطال.



وكان الفوز مهماً جدا لميلان من أجل معركة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وقد سمح له بأن يصبح ثالثا بـ51 نقطة وبفارق نقطة أمام جاره إنتر الذي خسر على أرضه أمام فيورنتينا 0-1.



وكان ميلان الطرف الأفضل منذ البداية وكوفئ على ذلك بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 17 عبر البرتغال رافايل لياو ولم ينتظر ميلان طويلا لتعزيز تقدمه بهدف ثان كان من نصيب دياز (25).



ووجه لياو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثالث لفريقه (59)، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.



وواصل ميلان استعراضه الهجومي وأضاف هدفا رابعا جميلا بعد مجهود فردي رائع للبديل البلجيكي أليكسيس ساليماكرز (67).



واستفاد لاتسيو من سقوط إنتر لتعزيز مركزه الثاني، وذلك بفوزه على مضيفه مونتسا 2-0.



وعلى غرار لاتسيو، استفاد جاره اللدود روما من سقوط إنتر واستعاد توازنه بعد خسارته مواجهة الديربي قبل نافذة المباريات الدولية، وذلك بفوزه على ضيفه الجريح سمبدوريا 3-0.



كأس إيطاليا



يأمل يوفنتوس في أن تشكل مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم انطلاقة مثالية لانقاذ موسمه، خصوصا انه يصارع لحجز مركز أوروبي في الدوري، في حين يبحث غريمه إنتر عن العودة إلى سكة الانتصارات في مواجهة ثأرية بامتياز في «ديربي إيطاليا» في ذهاب الدور نصف النهائي.



يدخل يوفنتوس اللقاء بأفضلية معنوية على إنتر، اذ حسم المواجهتين السابقتين أمامه هذا الموسم لصالحه، ففاز على ملعبه «أليانز ستاديوم» 2-0 في المرحلة 13، قبل أن يجدد انتصاره في عقر دار «نيراتزوري» 1-0 في جوزيبي مياتسا ضمن منافسات المرحلة 27.



رد يوفنتوس شيئا يسيرا من ثأره أما إنتر الذي حرمه من التتويج العام الماضي، بفوزه عليه في نهائي الكأس 4-2 والكأس السوبر 2-1.



هذه المرة يتواجه الفريقان في تورينو من دون حسابات كثيرة، بعدما خرجا من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي الذي يغرد خارج السرب، إذ يتقدم بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو قبل 10 مراحل من النهاية.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ إلى تأكيد انطلاقته الناجحة بقيادة مدربه الجديد توماس توخل عندما يستضيف فرايبورغ الوصيف، في ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.



على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ، يملك توخل فرصة تعزيز بدايته القوية على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري، عندما يستضيف فرايبورغ رابع البوندسليغا ووصيف بطل مسابقة الكأس الموسم الماضي.



ويفتتح الدور ربع النهائي بلقاء أينتراخت فرانكفورت مع أونيون برلين اليوم.



إسبانيا



يسعى أتلتيك بلباو اليوم إلى تعويض خسارته في ذهاب نصف ملك إسبانيا عندما يستضيف أوساسونا الذي تغلب عليه ذهابا بهدف دون رد.