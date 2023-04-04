

يعقوب العوضي



توج خيطان بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد عقب تصدره للترتيب العام مع نهاية الجولة الأخيرة أمس الأول، رغم خسارته من النصر (الوصيف) بنتيجة 25-26 ليتوقف رصيده عند 28 نقطة، فيما ارتفع رصيد «العنابي» إلى 27 نقطة، فيما جاء الشباب ثالثا برصيد 14 نقطة.



وعقب المباراة النهائية قام نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري وأمين السر قايد العدواني وإداري الاتحاد عبدالله عبد الرسول بتكريم الفرق المتوجة الثلاثة وتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة وذلك بحضور الجهاز الإداري لنادي خيطان بقيادة عبدالجليل البلوشي والإداري خالد عبدالقدوس وعضو مجلس إدارة نادي النصر ورئيس الجهاز الإداري لكرة اليد ضاري المطيري ومدير اللعبة فالح الزعبي.

ويلعب النصر مع القرين غدا في مباراة فاصلة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وذلك لتحديد المتأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل حيث تنص القوانين على وجود مباراة فاصلة بين صاحب الوصافة في دوري الدرجة الأولى مع صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز على أن يتأهل الفائز لدوري الأضواء.

إلى ذلك فاز السالمية على اليرموك بنتيجة 30-29 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز ليهبط اليرموك إلى دوري الدرجة الأولى رسميا بعدما توقف رصيده عند 5 نقاط محتلا بها المركز الأخير، بينما حل السالمية رابعا برصيد 21 نقطة بالتساوي مع العربي ولكنه متأخر عنه بفارق الأهداف، بينما استعاد القادسية صدارة الترتيب العام مؤقتا برصيد 32 نقطة بعد فوزه على القرين 44-40.