

عبدالله قنيص



لم ينكر شاب كويتي تحصله من آخر على مبلغ 21600 دينار، لكنه نفى ان يكون قد تسلم المبلغ بقصد تسليمه الى آخر، وإنما اخذ المبلغ سلفة لكونه عاطلا عن العمل، مؤكدا استعداده لسداد المبلغ كاملا حينما تتحسن ظروفه المادية.



وحول التفاصيل الكاملة للقضية التي سجلت في مخفر شرطة اليرموك برقم 10/2023 بعنوان خيانة امانة، تقدم مواطن ببلاغ قال فيه إنه اتفق مع آخر على شراء مركبته الرياضية الفارهة بمبلغ 35 الف دينار، مشيرا إلى أنه تعرف مؤخرا على المدعى عليه خلال صلاة جنازة وبدأ يتردد عليه في الديوانية، وانه نظرا لعمله بنظام النوبات قام بـتـسلـيم المدعى عليه مبلغين على دفعتين: الأولى 13 الف دينار والثانية 8600 دينار، بـهـدف تـوصـيـلهما إلى مالك المركبة.



وأردف المبلغ بالقول: تواصلت مؤخرا مع مالك المركبة وإذ به يصدمني بأنه لم يتسلم أي مبلغ، ليقوم بالتواصل مع المدعى عليه حيث استغرب هو الآخر من الرواية، وأضاف: بعد تسجيل قضية تواصل رجال مباحث العاصمة مع المدعى عليه الذي حضر طواعية وأقر بأخذ المبلغ كسلفة فقط، نافيا بشكل قاطع ما ذكره المبلغ في إفادته.